На Урале импорт овощей и фруктов из Китая вырос в пять раз

С начала 2023 года в Уральский федеральный округ (УрФО) завезено более 29 тыс. тонн плодовоовощной продукции, что на 12 тыс. тонн больше, относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Около 70% от общего количества импортных поставок плодовоовощной продукции в УрФО приходится на Узбекистан, Китай, Таджикистан, Азербайджан и Турцию.

Лидирующим поставщиком овощей и фруктов в этом году стал Китай — уже ввезено более 1 тыс. тонн продукции и более 14 тыс. тонн саженцев. В прошлом году за аналогичный период было импортировано 210 тонн овощей и фруктов, а также 64 тонны саженцев.

Напомним, к марту 2023 года в Свердловской области подорожали овощи и фрукты. Картофель подорожал до 33,13 руб. за кг, лук — до 60,68 руб., свекла — до 37,58 руб., помидоры — до 199,3 руб. яблоки и бананы — до 112,6 руб. и 120,5 руб. соответственно.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Полина Хабарова