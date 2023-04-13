Песков: даже если Путин говорит шепотом, вслушиваются все, ему не нужен канал в Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками «Мастерской новых медиа» рассказал, что Владимиру Путину не нужен Telegram-канал, поскольку в его слова и так «все вслушиваются».

«В отличие от нас с вами, он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?» — приводятся слова Дмитрий Пескова в Telegram-канале «Мастерской новых медиа».

В 2012 году сам Владимир Путин, занимавший на тот момент должность премьер-министра, говорил, что не регистрируется в социальных сетях из-за занятости. «Социальные сети — это, конечно, важные и современные средства коммуникации, но я их не использую, потому что времени просто нет. Если это кому-то передоверить, то это будет бессмысленно, формализованно и неинтересно»,— рассказал тогда Владимир Путин.