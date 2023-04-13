Расследование смерти школьницы после урока физкультуры в Адыгее взяли на контроль в СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту смерти школьницы в Адыгее после урока физкультуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Глава СКР поручил руководителю СУ СК по Адыгее Александру Липало представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах, а по результатам проверки — о принятом процессуальном решении. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставили в СКР на контроль.

10-летняя школьница из Адыгеи Аида Джолова подвернула на уроке физкультуры ногу. Ее лечили в медучреждениях Адыгеи и Краснодарского края. Однако помочь ребенку не смогли. Позже состояние девочки ухудшилось, ее госпитализировали в медучреждение Красногвардейского района Адыгеи. Но через несколько часов она скончалась. В СУ СК по Адыгее организовали процессуальную проверку.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram