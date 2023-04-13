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Экс-главе СОФЖИ повторно отказано в УДО

Бывший руководитель Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналь Мязитов вместе с адвокатом подал повторное ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Однако Самарский областной суд отказал бывшему чиновнику в удовлетворении просьбы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Это уже не первый случай, когда Реналю Мязитову отказывают в УДО. В январе текущего года аналогичное решение принял Куйбышевский районный суд Самары.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

В ноябре 2020 года Реналя Мязитова приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. руб. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий в целях извлечения выгод для себя или других лиц).

Георгий Портнов

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