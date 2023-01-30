Суд отказал экс-главе СОФЖИ в условно-досрочном освобождении

Куйбышевский районный суд Самары отказал экс-главе Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналю Мязитову в условно-досрочном освобождении. Постановление суда не вступило в силу. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

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В ноябре 2020 года Реналя Мязитова приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. руб. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий в целях извлечения выгод для себя или других лиц).

В октябре 2021 года и в марте 2022 года суд уже отказывал экс-главе СОФЖИ в условно-досрочном освобождении. Реналь Мязитов в колонии «привлекается к оплачиваемому труду, однако не принимает мер к возмещению причиненного СОФЖИ ущерба в размере 360 млн руб.», подчеркивают в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении экс-главы СОФЖИ было возбуждено в сентябре 2018 года. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями при заключении ряда сделок. Первым эпизодом, о котором идет речь в уголовном деле, стала покупка земельного участка площадью 3 га бывшего «Самарского завода клапанов» стоимостью 150 млн руб. Стоимость покупки была завышена на 60 млн руб., считают следователи.

Второй эпизод правоохранители связали с оплатой сноса бывшего военного городка № 3 на ул. Николая Панова. Услуги по демонтажу зданий якобы были оплачены два раза. В общей сложности подрядчик — ООО «СК „Евроальянс“» — получил 20 млн руб., решили следователи. Третья сделка — передача прав на земельный участок площадью 62 га в Автозаводском районе Тольятти ООО «Прибрежный парк», собственниками которого помимо фонда выступали ООО «Сибирское песчаное карьероуправление» и ООО «Управляющая компания „РосРазвитие Сибирь“». По версии следствия, чиновник, введя землю в уставной капитал юрлица, хотел в последующем поделить ее с другими совладельцами компании. Ущерб оценили в 219,5 млн руб.

Ани Айвазян