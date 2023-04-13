Статус поселка Шерегеш в Кузбассе планируется повысить до города

Власти Кемеровской области намерены придать статус города поселку Шерегеш, рядом с которым расположен один из крупнейших горнолыжных курортов России. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Глава региона принял участие в состоявшемся в Шерегеше совещании, посвященном поддержке несырьевых отраслей экономики. «Мы проводим масштабную реновацию Шерегеша. Ему будет присвоен статус города. Вместо старых домов будем строить новое современное жилье, обустраивать дороги, тротуары минимум шесть метров шириной с выделенными велороллерными дорожками. На первых этажах разместятся кафе, рестораны и другой необходимый людям сервис»,– процитировала господина Цивилева пресс-служба правительства Кузбасса.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в регионе принята стратегии развития спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» до 2035 года с объемом инвестиций более 200 млрд руб. Предполагается, что результатом ее реализации станет рост турпотока до 3,4 млн человек в год. Власти Кузбасса также намерены направить заявку на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория», которая будет включать в себя Таштагольский район и город Междуреченск.

В настоящее время Шерегеш является поселком городского типа, входящим с рядом других населенных пунктов в Шерегешское городское поселение Таштагольского района. Население всего городского поселения – более 10 тыс. человек.

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Валерий Лавский