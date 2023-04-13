«Настоящая интрига живет лишь в четвертьфинале»

Первые матчи одной четвертой финала Лиги чемпионов завершены. Во второй игровой день обошлось без сенсаций. Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Челси» (2:0), а «Милан» дома взял верх над «Наполи» (1:0). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea, Reuters Фото: Albert Gea, Reuters

Если судить только по коэффициентам букмекеров, то «Реал» должен был просто разрывать «Челси». В некоторых игровых эпизодах так и было, но превратить свое достаточно серьезное игровое преимущество в разгромный счет «сливочные» так и не смогли. Гол Карима Бензема в первом тайме, конечно, вытекал из логики игры, но отправив этот мяч в ворота соперников, «Челси» едва не пропустил.

Так что шансы забить у команды Фрэнка Лэмпарда все-таки были. Второй мяч пришлось ждать достаточно долго. И лишь во втором тайме, после того как «Челси» остался вдесятером, «Реал» вышел вперед — цели достиг удар Марко Асенсио. После этого гола от радости прыгал даже тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Итог — 2:0 в пользу мадридского «Реала». И, несмотря на тот факт, что обошлось без разгрома, поверить в то, что этот «Челси» даже в Англии что-то сможет сделать с этим «Реалом» почти невозможно. И на это не влияет даже стоимость футболистов «Челси», которая сейчас превышает €1 млрд.

Так что фактически после первых матчей одной четвертой финала Лиги чемпионов мы получили три команды, которые с большой долей вероятности выйдут в полуфинал. Это «Манчестер Сити», «Интер» и «Реал». Поэтому первая полуфинальная пара уже понятна, уверен футбольный эксперт Владислав Радимов:

«"Реал" логично победил точно так же, как и "Манчестер Сити". Это было предсказуемо. И если мы увидим "Реал Мадрид" в матче с "Манчестер Сити", никто не удивился, потому что по прошествии всех этих матчей они сильнейшие».

Настоящая интрига живет лишь в четвертьфинальном противостоянии «Милана» и «Наполи». И даже тот факт, что первый матч «Наполи» проиграл с минимальным счетом (0:1) ничего не значит. Дома команда Лучано Спаллетти играет иначе. К тому же не будем забывать, что в первой игре не было лидера неаполитанцев Виктора Осимхена. А Хвича Кварацхелия, хоть и вышел в старте, но забить не смог, и был заменен. От того, в каком состоянии лидеры будут через неделю, зависит будущее «Наполи» в Лиге чемпионов, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Если взглянуть на статистику "Наполи", то больше половины голов забито либо этими двумя игроками, либо при их участии — они отдавали голевые передачи. Думаю, "Наполи" способен на подвиги».

Ответные матчи Лиги чемпионов через неделю, а сегодня вечером ждем первых четвертьфиналов в турнире рангом ниже — Лиге Европы, где также есть пара ярких вывесок. Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире сразу две встречи. В 19:45 — игру «Фейеноорд»—«Рома», а в 22:00 встречу «Манчестер Юнайтед»—«Севилья».

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