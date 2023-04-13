Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Настоящая интрига живет лишь в четвертьфинале»

Владимир Осипов — о матчах Лиги чемпионов

Первые матчи одной четвертой финала Лиги чемпионов завершены. Во второй игровой день обошлось без сенсаций. Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Челси» (2:0), а «Милан» дома взял верх над «Наполи» (1:0). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Albert Gea, Reuters

Фото: Albert Gea, Reuters

Если судить только по коэффициентам букмекеров, то «Реал» должен был просто разрывать «Челси». В некоторых игровых эпизодах так и было, но превратить свое достаточно серьезное игровое преимущество в разгромный счет «сливочные» так и не смогли. Гол Карима Бензема в первом тайме, конечно, вытекал из логики игры, но отправив этот мяч в ворота соперников, «Челси» едва не пропустил.

Как «Реал» приблизился к полуфиналу

Как «Реал» приблизился к полуфиналу

Так что шансы забить у команды Фрэнка Лэмпарда все-таки были. Второй мяч пришлось ждать достаточно долго. И лишь во втором тайме, после того как «Челси» остался вдесятером, «Реал» вышел вперед — цели достиг удар Марко Асенсио. После этого гола от радости прыгал даже тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Итог — 2:0 в пользу мадридского «Реала». И, несмотря на тот факт, что обошлось без разгрома, поверить в то, что этот «Челси» даже в Англии что-то сможет сделать с этим «Реалом» почти невозможно. И на это не влияет даже стоимость футболистов «Челси», которая сейчас превышает €1 млрд.

Так что фактически после первых матчей одной четвертой финала Лиги чемпионов мы получили три команды, которые с большой долей вероятности выйдут в полуфинал. Это «Манчестер Сити», «Интер» и «Реал». Поэтому первая полуфинальная пара уже понятна, уверен футбольный эксперт Владислав Радимов:

«"Реал" логично победил точно так же, как и "Манчестер Сити". Это было предсказуемо. И если мы увидим "Реал Мадрид" в матче с "Манчестер Сити", никто не удивился, потому что по прошествии всех этих матчей они сильнейшие».

Как Эрлинг Холанн установил рекорд по голам за сезон

Как Эрлинг Холанн установил рекорд по голам за сезон

Настоящая интрига живет лишь в четвертьфинальном противостоянии «Милана» и «Наполи». И даже тот факт, что первый матч «Наполи» проиграл с минимальным счетом (0:1) ничего не значит. Дома команда Лучано Спаллетти играет иначе. К тому же не будем забывать, что в первой игре не было лидера неаполитанцев Виктора Осимхена. А Хвича Кварацхелия, хоть и вышел в старте, но забить не смог, и был заменен. От того, в каком состоянии лидеры будут через неделю, зависит будущее «Наполи» в Лиге чемпионов, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Если взглянуть на статистику "Наполи", то больше половины голов забито либо этими двумя игроками, либо при их участии — они отдавали голевые передачи. Думаю, "Наполи" способен на подвиги».

Ответные матчи Лиги чемпионов через неделю, а сегодня вечером ждем первых четвертьфиналов в турнире рангом ниже — Лиге Европы, где также есть пара ярких вывесок. Федеральный канал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире сразу две встречи. В 19:45 — игру «Фейеноорд»—«Рома», а в 22:00 встречу «Манчестер Юнайтед»—«Севилья».

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...