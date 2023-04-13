На площади Свободы возводят электроподстанцию для строительства метро

Подрядчик «Моспроект 3» приступил к строительству электроподстанции в районе улицы Варварской для строительства новой станции метро на площади Свободы. Об этом сообщило Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде.

«Рабочие готовят траншеи под фундамент электроподстанции. В ближайшее время и на этой площадке развернутся активные работы по устройству будущего котлована станции»,– написали представители ГУММиД в Telegram-канале.

Контракт на продление метро в центре Нижнего Новгорода заключили в 2021 году по цене 35,5 млрд руб. «Моспроект 3» должен в 2025 году построить две станции — на площади Сенной и на площади Свободы.

Анастасия Еремина