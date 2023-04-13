Футбольный клуб «Тосно» объявил о возрождении

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области, прекративший существование в 2018 году, объявил о намерении участвовать в соревнованиях РФС в 2023 году. На странице команды во «ВКонтакте» 13 апреля появилось сообщение, согласно которому руководство клуба договорилось о поддержке с властями Тосненского района и СДЦ «Атлант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Детско-юношеская и мужская команды, а также команда ветеранов клуба будут участвовать в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области. Мужская команда также выступит в Кубке регионов, чемпионате и Кубке Северо-Западного федерального округа.

«Тосно» выиграл Кубок России в сезоне 2017/18 года, но вылетел из РПЛ. В мае 2018 года клуб не прошел лицензирование Футбольной национальной лиги. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко тогда говорил, что потенциальные акционеры не стали гасить непрозрачные долги клуба и решили основать другую команду. В июне 2018 года появился клуб «Ленинградец», который сейчас выступает во втором дивизионе ФНЛ.

Подробнее о ситуации вокруг клуба — в материале «Ъ» 2018 года «"Тосно" завязал с футболом».

Леонид Уварчев