У новосибирцев растет интерес к приобретению китайских автомобилей

В Новосибирске растет интерес покупателей к китайским маркам автомобилей. Трафик на сайты компаний-производителей в марте вырос на 30% к аналогичному периоду 2022 года, следует из аналитики «Мегафон». В числе лидеров спроса: Chery (рост в 1,5 раза), Geely (1,4 раза) и Exeed (1,3 раза). Также высокий спрос на информацию про модели брендов Omoda, Jaccar и Changan.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наряду с этим растет трафик порталов, специализирующихся на продаже подержанных автомобилей. Интерес к таким сайтам вырос практически в 1,5 раза, отмечают авторы исследования.

В тоже время новый «Москвич» пока вызывает активный интерес у жителей области: сайт производителя находится на последнем месте по объему трафика, который новосибирцы использовали на порталах отечественных автоконцернов. Сейчас в линейке бренда только одна модель — кроссовер «Москвич 3» с бензиновым двигателем внутреннего сгорания и электрокар «Москвич 3е». Оба они – вариант китайского JAC JS4.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что доля продаж китайских брендов в Сибири выросла втрое — с 12,1% (в январе-феврале 2022-го) до 39,2% (в январе-феврале 2023 года). Бывшие лидеры рынка, такие как KIA Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Logan, в данный момент не производятся и не импортируются в Россию, а бренды из дружественных стран пока что только анонсируют появление подобных моделей.

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Оксана Павлова