В Самаре возбудили дело о незаконном сбыте наркотиков после рейда в баре

Полиция с бойцами спецподразделения «Гром» провела рейд в баре на ул. Куйбышева в Самаре. С помощью собаки силовики осмотрели танцпол, зал и служебные помещения заведения и в присутствии понятых нашли на полу и изъяли пакетик с белым веществом внутри и колбу черного цвета с белым веществом на дне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Экспертиза показала, что указанные вещества оказались наркотиками. На момент проведения рейда в баре было около 50 человек – посетителей и сотрудников заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С ними провели профилактические беседы. Кроме того, 12 человек были направлены на медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения.

Еще семеро от освидетельствования отказались. В связи с этим в отношении них были составлены административные протоколы. В ближайшее время рейды планируется продолжить.

Ранее в Ивановской области был задержан начальник отделения по незаконному обороту наркотиков УМВД Самары. Вместе с ним задержали бывшего сотрудника ППС самарской полиции.

Георгий Портнов