В Ивановской области задержан начальник отделения по незаконному обороту наркотиков УМВД Самары

Начальник отделения УМВД Самары по борьбе с незаконнным оборотом наркотиков Федор Черепанов задержан в Ивановской области, сообщает Александр Хинштейн.

Вместе с Федором Черепановым, по данным парламентария, задержан бывший сотрудник ППС самарской полиции Максим Зиганшин. По данным следствия, полицейские организовали интернет-магазин по торговле наркотиками.

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В Следственном управлении СК РФ по Ивановской области информацию о задержании Федора Черепанова и Максима Зиганшина не подтвердили, но и не опровергли. На сайте регионального СУ СК сообщается, что в Ивановской области возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228 УК РФ).

«По версии следствия, 29 марта 2023 года в ходе обследования транспортного средства двух граждан Российской Федерации, один из которых является сотрудником органов внутренних дел, на участке местности рядом с деревней Лесное Ивановского района был обнаружен и изъят сверток с наркотическим веществом общей массой более одного килограмма»,— говорится в сообщении. Следователи считают, что наркотики хранились с целью последующей продажи.

Следствие намеренно добиться избрания задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.

В ГУ МВД по Самарской области «Ъ» ответили, что при подтверждении вины должностного лица он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. «Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности»,— добавили в полиции.

Сабрина Самедова