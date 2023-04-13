FT: Softbank продал большую часть акций Alibaba

Японский холдинг SoftBank продал почти все принадлежащие ему акции китайской интернет-корпорации Alibaba. Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на то, что она проанализировала корпоративные документы SoftBank. По данным FT, стоимость проданного пакета акций составила $7,2 млрд. После выхода этой новости акции Alibaba подешевели на 5%.

SoftBank владел существенной долей в Alibaba с 2000 года, когда он инвестировал в тогда еще небольшую компанию $20 млн в обмен на 30% акций. В прошлом году холдинг начал активно сокращать свою долю — так, в августе он снизил долю с 23,7% до 14,6%, заработав на этом $34 млрд. По мнению экспертов, продажа доли в Alibaba связана в числе прочего с собственными проблемами SoftBank — в последнее время он регулярно терпит убытки, 2022 год холдинг завершил с убытком $60 млрд.

Кроме того, еще в 2021 году Softbank сообщил, что сократит инвестиции в Китай из-за давления властей на IT-компании. Незадолго до этого китайские регуляторы начали расследование в отношении Alibaba. «Китайская регуляторная среда в интернет-секторе в последние годы существенно ужесточилась, и SoftBank просто реагирует на меняющуюся среду, как он делал это и раньше. Это соответствует ожиданиям, что доля китайских акций в инвестициях будет сокращаться»,— прокомментировал новость аналитик компании SBI Securities Синдзи Мориюки.

Яна Рождественская