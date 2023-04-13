В администрации Екатеринбурга причиной пыли в городе назвали стройплощадки, газон и шипы

В Екатеринбурге стало меньше пыли, по сравнению с прошлыми годами, но основными ее источниками остаются строительные площадки, газоны и шипы на автомобилях. Об этом сказал вице-мэр Алексей Бубнов на встрече со СМИ.

«Снег мы вовремя вывезли, не было подтоплений и проблем с большим количеством грязи в лотках. Но отрицательные температуры ночью откинули нас назад. При них поливальная техника работать не может. Но в целом все идет по плану»,— поделился господин Бубнов.

Он уточнил, что для уборки тротуаров в городе используется фебень, а для очищения проезжей части, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов — соль. Алексей Бубнов заявил, что по качеству уборки лидирует Верх-Исетский район.

Ранее вице-мэр предложил горожанам не носить белую обувь, когда на улице грязно. Он добавил, что грязь «мы принесли сами, поэтому сами должны за собой убирать». «Чисто у нас будет, когда пройдет месячник чистоты. Это, как правило, к 30 апреля. Очень прошу в этом субботнике принять участие»,— отметил Алексей Бубнов.

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