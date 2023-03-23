Вице-мэр Екатеринбурга предложил не ходить в белой обуви из-за грязи

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов предложил горожанам не носить белую обувь, когда на улице грязно. Он добавил, что грязь «мы принесли сами, поэтому сами должны за собой убирать». Так вице-мэр ответил на вопрос «Четвертого канала», когда город очистят от пыли и грязи.

«Чисто у нас будет, когда пройдет месячник чистоты. Это, как правило, к 30 апреля. Очень прошу в этом субботнике принять участие»,— отметил господин Бубнов. Он добавил, что коммунальные службы ждут плюсовых температур, чтобы вывести на улицы уборочную технику.

Весенняя грязь — традиционная проблема для Екатеринбурга, из-за чего в СМИ и соцсетях город иногда называют «Грязьбург». В прошлом году ученые исследовали грязь в уральской столице, обнаружив в ней марганец, цинк, свинец, сурьму и олово.

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