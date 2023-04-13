Жителя Югры отправили в тюрьму за нападение на сотрудника Росгвардии

Суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры признал 52-летнего жителя поселка Нижнесортымский виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Его приговорили к семи годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в 50 тыс. руб.

Установлено, что мужчина, находясь у себя в квартире, на почве ревности к своей супруге взял топор и начал угрожать ей физической расправой. Сотрудников Росгвардии вызвали соседи. На требования прекратить противоправные действия мужчина не отреагировал. Вместо этого он кинул нож в одного из сотрудников, попав ему острием клинка ножа в грудную пластину бронежилета, не причинив последнему телесных повреждений. Затем он взял топор и замахнулся им, намереваясь метнуть его в сторону сотрудников правоохранительных органов, однако они успели пресечь действия мужчины.

Отбывать первые 2,5 года лишения свободы он будет в тюрьме, остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в 2019 году жителя Тюмени обвинили в нападении на сотрудников Росгвардии. Мужчину хотели остановить для проверки, когда он ехал на велосипеде, однако он попытался скрыться, бросив велосипед и убежав в лесополосу. На требования выйти и показать документы он несколько раз выстрелил из травматического пистолета. Один из сотрудников Росгвардии получил ранения.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте