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В Тольятти произошел лесной пожар на площади 1 гектар

Пожар произошел на территории городского Тольяттинского участкового лесничества в среду днем. Сообщение о происшествии в девятом лесном квартале поступило на пульт оперативных служб в 11:44 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«По прибытии к месту пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит сухая трава, валежник и лесная подстилка на площади 1Га»,– говорится в сообщении.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 14:28 была объявлена ликвидация открытого горения. Огонь тушил 31 человек и восемь единиц техники. Ранее в Самарской области произошел крупный природный пожар.

Георгий Портнов

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