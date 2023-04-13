Бастрыкин заинтересовался закрытием детского сада в ХМАО

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту закрытия детского сада в поселке Игрим (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра), сообщила пресс-служба ведомства. По мнению местных жителей, это нарушает права детей на получение дошкольного образования.

Как говорится в сообщении, жители поселка возмущены закрытием детского сада. Они утверждают, что представители администрации по надуманным основаниям хотят прекратить его деятельность, что лишит югорчан «столь необходимой детской инфраструктуры». Следователи проводят проверку.

Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался избиением сироты в детском саду в свердловском поселке. Силовики опросят очевидцев произошедшего и по итогам разбирательства «примут адекватные меры реагирования». Полиция проверяет информацию на предмет соответствия действительности.

Диана Сунагатуллина

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