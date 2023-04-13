Задержали еще двух причастных к убийству подростка в Челябинске

В ходе расследования уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске задержали еще двух причастных к преступлению мужчин. Им предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), отмечают в региональном управлении СК России.

Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, один из задержанных, 17-летний гражданин РФ, заключен под стражу по ходатайству следствия.

11 апреля Центральный районный суд Челябинска арестовал четырех иностранцев, обвиняемых в убийстве 17-летнего подростка. По версии следствия, 9 апреля в ходе конфликта на улице Чичерина они избили его руками и ногами, после чего один из участников драки ударил челябинца ножом в сердце. От полученной травмы подросток скончался.