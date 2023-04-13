В Екатеринбурге пообещали ремонтировать дороги по ночам, чтобы не перекрывать улицы

Во время ремонта дорог в Екатеринбурге постараются избежать перекрытий улиц. Об этом сообщил вице-мэр Алексей Бубнов на встрече со СМИ. «Любые вмешательства в улично-дорожную сеть усложняют ситуацию с удобством передвижения. Максимально будем стараться работать в ночное время, не будет перекрытий дорог. Я не вижу масштабных проблем при ремонте. Подготовительные работы для этого уже ведутся»,— сказал господин Бубнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он уточнил, что ежегодно в городе ремонтируют 30-40 км дорог. «Граждане жалуются, что продолжается заброска ям. Мы понимаем, что это не ремонт, это просто необходимость. Как только позволит погода, мы будем полноценно заниматься работам»,— заверил вице-мэр.

В феврале сообщалось, что администрация Екатеринбурга направит 574 млн руб. на ремонт 14 дорог города. В частности, планируется капитально отремонтировать дорогу по Сибирскому тракту от транспортной развязки у Компрессорного завода до автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово, улицы Просторную, дороги по улицам Сухоложской и Косарева, участки улиц Начдива Васильева, Посадской и ряд других дорог.

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