Мэрия Екатеринбурга выделит 574 млн рублей на ремонт 14 улиц

Администрация Екатеринбурга направит 574 млн руб. на ремонт 14 улиц города, следует из данных с портала госзакупок. Так, в рамках контрактов на 306,9 млн руб. планируется капитально отремонтировать:
- Дорогу по Сибирскому тракту от транспортной развязки у Компрессорного завода до автомобильной дороги Екатеринбург - аэропорт Кольцово;
- Ул. Просторную;
- Ул. Демьяна Бедного от ул. Просторной до ул. Молодогвардейцев;
- Ул. Санаторная, от ул. Патриса Лумумбы до дороги по ул. 2-й Новосибирской;
- Дорогу по ул. Сухоложской;
- Дорога по ул. Косарева от дороги по ул. Грибоедова до ул. Инженерной;
- Дорогу по ул. Славянской;
- Ул. Ленина от ул. Розы Люксембург до ул. Красноармейской в селе Горный Щит (в том числе ремонт водоперепускной трубы).
В рамках контракта на 267,1 млн руб. ожидается ремонт:
- Дороги по ул. Начдива Васильева от автодороги по ул. Серафимы Дерябиной до автодороги по ул. Репина;
- Дороги по ул. Посадской от ул. Белореченской до улицы Московской (четная сторона);
- Ул. Генеральская от автодороги по ул. Малышева до автодороги по ул. Первомайской;
- Дороги по ул. Тимирязева от автодороги по проспекту Ленина до автодороги по ул. Первомайской;
- Дороги по ул. Техническая от дороги по ул. Ангарская до дороги по ул. Расточная;
- Переулка Выездной.