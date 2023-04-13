Красноярцам объяснили, почему цены на продукты снизятся

В Красноярске мясоперерабатывающий завод холдинга «Голдман Групп» завершил плановое переоснащение производства для того, чтобы консервация «Мясничий» стала еще доступнее покупателям.



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«Мы купили и запустили новые автоматические линии мойки банок, этикеровки и упаковки в гофрокороба. Также приобретены четыре новых автоклава на 2,5 тысячи банок каждый. Это расширило объём изготовляемой продукции с 16 тысяч банок в смену до 43 тысяч. Также завершается монтаж линии фасовки и закатки консервов для банки №8 объемом 325 г, известной в народе как «шайба» — это расширит ассортимент. За счёт автоматизации и сокращения объёма ручных операций завод увеличил производительность труда на 40%. Это позволило нам существенно оптимизировать накладные расходы и снизить цены», — говорит директор по производству Артем Казанков.

Отметим, что снижение отпускных цен для партнеров уже началось. Так, в апреле на предприятии обновлен прайс, где стоимость продукции изменилась в меньшую сторону в среднем на 25-30%, а на некоторые популярные виды консервации — до 50%. Также производитель рекомендует своим партнерам розничные цены, чтобы обычные покупатели тоже заметили обновление в преддверии дачно-туристического сезона. Одними из первых на изменение стоимости отреагировали сети «Командор», «Мясничий», маркетплейс Ozon и интернет-магазин Мясничий.онлайн.

https://goldmangroup.ru