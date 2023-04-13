Одесская опера уволила главного дирижера за выступление в театре мужа Анны Нетребко

Главный дирижер Одесской национальной оперы гражданин Белоруссии Вячеслав Чернухо-Волич досрочно уволен за выступление в Азербайджанском театре оперы и балета, которым руководит муж российской оперной певицы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов. В заявлении Одесской национальной оперы указано, что решение господина Чернухо-Волича не было согласовано с администрацией театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Чернухо-Волич (слева) и Юсиф Эйвазов

Фото: Страница Afag Abbasova в социальных сетях Вячеслав Чернухо-Волич (слева) и Юсиф Эйвазов

Фото: Страница Afag Abbasova в социальных сетях

«Администрация театра считает недопустимыми такие действия главного дирижера национальной оперы в то время, когда происходит полномасштабная военная агрессия РФ против Украины. Продолжать трудовые отношения с тем, кто не осознает это и не имеет четкой гражданской и патриотической позиции, для нашего театра невозможно»,— говорится в заявлении театра, опубликованном 12 апреля.

Белорусский дирижер Чернухо-Волич стал главным дирижером Одесского театра оперы и балета в 2019 году. По информации одесской газеты «Думская», приглашение от азербайджанского театра он принял еще до назначения Юсифа Эйвазова. По указу президента Украины Владимира Зеленского 7 января в отношении его жены Анны Нетребко были введены санкции. 27 февраля 2022 года госпожа Нетребко выступила против военного конфликта на Украине. Однако она указала, что «заставлять артистов высказывать публично свои политические взгляды» неприемлемо.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева