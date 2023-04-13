Здание построенного 80 лет назад техникума в Ачинске продают за 20 млн рублей

Земельный участок в центре Ачинска площадью 0,78 га и расположенное на нем здание бывшего механико-технологического техникума выставлены на продажу с начальной ценой 19,81 млн руб. Аукцион назначен на 23 июня, сообщает портал Дом.РФ.

Кроме построенного в 1943 году трехэтажного техникума площадью 5,2 тыс. кв. метров на участке находится еще одно нежилое здание, его площадь – 1,7 тыс. кв. метров. Недвижимость находится в федеральной собственности.

Земельный участок полностью расположен в зоне охраны объекта культурного наследия. Имущество разрешено использовать только «для эксплуатации учебных корпусов с прилегающей территорией».

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Дарья Решетникова