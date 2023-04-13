Власти Красноярского края расследуют причины дефицита бензина в Хатанге

В Хатанге возобновят продажу бензина для граждан, сообщает правительство Красноярского края. Вопрос нехватки топлива в населенном пункте накануне был рассмотрен краевыми властями на выездном совещании в поселке.

По данным краевых властей, удалось выработать механизмы, которые позволят возобновить продажу топлива для местных жителей в кратчайшие сроки. Кроме того принято решение расследовать причины дефицита бензина в Хатанге. «Будет подготовлено обращение в Управление федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю с просьбой расследовать причины возникшего дефицита, в частности проверить энергоснабжающее предприятие на предмет создания ажиотажного спроса на бензин искусственным путем»,– сообщает пресс-служба администрации Красноярского края.

Отмечается, что все бюджетные организации и спецслужбы обеспечены топливом, запаса ГСМ хватит до начала навигации.

Накануне стало известно об обращении депутатов Хатанги к краевым властям с просьбой урегулировать проблему с внезапным дефицитом бензина. Ситуацию в поселке и ближайших населенных пунктах они назвали критической. С 6 апреля из-за дефицита бензина его продажа для населения приостановлена.

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Сергей Балин