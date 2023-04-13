Кузбасс оказался в числе лучших регионов России по поддержке молодых ученых

Кемеровская область вошла в топ-10 составленного «Единой Россией» рейтинга российских регионов по уровню поддержки молодых ученых. Итоги исследования на сайте партии подвел первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке Александр Мажуга.

По его словам, опрос проводился в январе-феврале 2023 года и касался состояния дел в 2022 году. «Помимо чисто формальных моментов (количество исследователей в возрасте до 35 и 40 лет, наличие в субъекте региональных фондов поддержки науки), нас, прежде всего, интересовали реализуемые регионами программы обеспечения жильем молодых ученых и наличие в субъекте Российской Федерации специализированных программ грантовой (конкурсной) поддержки молодых исследователей»,– пояснил господин Мажуга.

Красноярский край, наряду с Кузбассом, попал в число лидеров по одному из направлений опроса – о числе молодых ученых. Томская область (также вместе с Кузбассом) – в топ по числу грантов и конкурсных программ.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в России численность занятых в категории «до 30», и «до 35» лет, а также их доли на российском рынке труда достигли минимальных значений с начала 1990-х годов. Наибольшая доля работников в возрасте до 30 лет среди регионов Сибири по итогам 2022 года отмечена в Республике Алтай (19%), Иркутской области (18,7%) и Республике Тыва (18,5%), подчитали аналитики FinExpertiza.

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Валерий Лавский