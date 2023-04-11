Регионы Сибири вошли в число субъектов с наибольшей долей работающей молодежи

Наибольшая доля молодых работников до 30 лет среди регионов России по итогам 2022 года отмечена в национальных республиках Кавказа и Сибири. Лидерами по этому показателю стали Чечня (26,4%), Дагестан (21,1%), Забайкальский край (19,2%), Республика Алтай (19%), Якутия (18,8%), Иркутская область (18,7%) и Тыва (18,5%), подчитали аналитики FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Увеличилось количество работающей молодежи в прошлом году лишь в 11 регионах России, в том числе в двух регионах Сибири - Тыве (+6,3%, или +1,3 тыс., до 21,6 тыс.) и Алтае (+5,1%, или +0,8 тыс., до 16,3 тыс.)

В то же время «вымывание» молодежи с рынка труда активно шло в московской агломерации и Петербурге. В регионах Сибири заметнее всего сократилось количество работников младше 30 лет лишь в Томской области (–14,8% или –13,5 тыс., до 77,5 тыс.).

Согласно данным аналитической службы, в целом по России численность занятых в категории «до 30», и «до 35» лет, а также их доли на российском рынке труда достигли минимальных значений с начала 90-х. По итогам 2022 года количество работников младше 30 лет сократилась на 802 тыс. человек, до минимальных 14,9% относительно всех занятых.

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Лолита Белова