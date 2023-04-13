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Коммерсантъ FM
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Ургант надеется на свое возвращение в эфир «Первого канала»

Телеведущий Иван Ургант заявил, что надеется на возвращение в эфир «Первого канала» в ближайшее время. «Очень надеюсь, да»,— сказал господин Ургант ТАСС.

«Зачем нам друг друга обманывать, конечно, да»,— ответил Иван Ургант на вопрос ТАСС о том, смогут ли зрители увидеть его в скором времени.

25 февраля 2022 года Иван Ургант высказался против военных действий на Украине. Тогда же появилась информация об его увольнении с «Первого канала» и отъезде из России. Позже «Первый канал» опроверг эту информацию. В январе господина Урганта просили признать иностранным агентом.

Олеся Павленко

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