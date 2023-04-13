Хачатурян Эрнест Рачевич

Родился 25 июля 1985 года. В 2007 году окончил Всероссийскую академию внешней торговли по направлению «Внешняя экономика и международные экономические отношения». Также изучал мировую экономику в Институте международных экономических отношений. Свою карьеру начал в 2007 году на позиции консультанта в одной из компаний «большой четверки» — KPMG. С 2014 года занимал руководящие позиции в таких компаниях, как ООО «Силисиа Капитал», Metadynea (Metafrax Group). Отвечал за стратегическое развитие. В январе 2021 года стал исполнительным директором алкогольной компании Luding Group.