Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хачатурян Эрнест Рачевич

Личное дело

Родился 25 июля 1985 года. В 2007 году окончил Всероссийскую академию внешней торговли по направлению «Внешняя экономика и международные экономические отношения». Также изучал мировую экономику в Институте международных экономических отношений. Свою карьеру начал в 2007 году на позиции консультанта в одной из компаний «большой четверки» — KPMG. С 2014 года занимал руководящие позиции в таких компаниях, как ООО «Силисиа Капитал», Metadynea (Metafrax Group). Отвечал за стратегическое развитие. В январе 2021 года стал исполнительным директором алкогольной компании Luding Group.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...