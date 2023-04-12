Страны G7 продолжат вводить санкции против России и принимать меры против их обхода

Страны G7 собираются продолжить вводить санкции против России в ответ на ввод ее войск на Украину. G7 также будут бороться с обходом ограничений. Об этом сказано в совместном заявлении глав министров финансов и глав центральных банков стран группы. Заявление распространено Минфином США, его приводит ТАСС и Reuters.

«Мы на различных площадках, коллективно и на национальном уровне энергично ведем работу по предотвращению уклонения и обхода санкций и других экономических мер, а также по реагированию на это»,— сказано в заявлении. В документе отмечается, что страны G7 продолжают следить за эффективностью санкций и при необходимости усиливать контроль над их исполнением.

Страны G7 также договорились принять меры, чтобы поддержать стабильность мировой финансовой системы после крушения нескольких банков. Кроме этого, страны G7 обязались предоставить большую роль странам с низким и средним доходом в диверсификации цепочек поставок, чтобы сделать их более устойчивыми.

Олеся Павленко