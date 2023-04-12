Власти Кубани направят на проектирование ливневой канализации Геленджика 1 млрд рублей

Проектирование централизованной ливневой системы в Геленджике обойдется краевой казне в 1 млрд руб., пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Ранее власти курорта сообщали, что в рамках проекта планируется строительство нагорного коллектора, который позволит задерживать осадки на уровне подножия гор и не пускать их в город, а также городской сети для сбора ливневых вод. Дождевая вода будет отводиться на очистные сооружения на Тонком и Толстом Мысах, а после очистки уходить в море.

В 2023 году Краснодарский край получил из федерального бюджета 3,3 млрд руб. на создание очистных сооружений в Геленджике мощностью 50 тыс. кубов в сутки. Из регионального бюджета на эти цели направлено 924 млн руб. Новые очистные сооружения планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram