На участке путевой машинной станции СвЖД загорелись шпалы

На территории 169 машинной станции свердловской железной дороги (СвЖД) в городе Серов загорелись шпалы, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным пресс-службы, возгорание произошло из-за нарушения требований пожарной безопасности при выполнении газорезательных работ. На место возгорания прибыли пять единиц техники, включая пожарный поезд.

Напомним, в январе в результате возгорания вагона-сопровождения грузового поезда на станции Керамик СвЖД погиб 72-летний проводник.

Полина Хабарова

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