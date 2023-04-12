На Среднем Урале за сутки потушили 9 из 14 лесных пожаров

В Свердловской области 11 апреля сотрудниками авиалесоохраны было ликвидировано девять лесных пожаров и три локализовано, всего зафиксировано 14 ландшафтных возгораний, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Лесные пожары 11 апреля были в Асбестовском, Белоярском, Березовском, Невьянском, Кировградском городских округах, в Слободо-Туринском районе, под Екатеринбургом, Алапаевском и Первоуральском. Причина всех возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями. В ликвидации пламя участвовали более 140 человек.

Напомним, в Свердловской области 11 апреля увеличилось количество пожаров. Одно из возгораний произошло в районе трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень около поселка Верхнее Дуброво, пламя было локализовано на участке 21 га.

Полина Хабарова

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