«Газпром» и Санкт-Петербург обновили программу развития газоснабжения до 2026 года

ПАО «Газпром» и Правительство Санкт-Петербурга актуализировали программу развития газоснабжения, рассчитанную до конца 2025 года. В обновленную версию вошло строительство восьми автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) с подводящими газопроводами, а также техническое перевооружение кранового узла газопровода-отвода к газораспределительной станции.

Программу развития газоснабжения и газификации «Газпром» и правительство Петербурга сроком на пять лет подписали еще в 2020 году. Тогда объем инвестиций назывался 11,2 млрд рублей, сумма вложений оказалась в 3,3 раза больше, чем за прошлую пятилетку. Предполагалось строительство трех газораспределительных станций, а также распределительного газопровода. Новый документ дальнейшее развитие и модернизацию данных объектов, уточнили «Ъ-СПб» в ООО «Газпром межрегионгаз». Актуальный объем инвестиций в компании раскрыть отказались.

Согласно документу, компания построит ГРС «Санкт-Петербург», мощностью 1,8 млн кубометров в час, которая заменит три ГРС на юге Петербурга («Южную ТЭЦ», «Шоссейную» и «Московскую Славянку») и ГРС «Восточная-2» во Всеволожском районе для питания восточной части города и прилегающих территорий, где развивается жилищное строительство. Также в программу входит расширение ГРС «Сестрорецк» для повышения надежности газоснабжения северо-западной части города. Кроме того, документ предполагает прокладку распределительного газопровода для подключения потребителей в промышленной зоне «Шушары».

В программу также включено строительство восьми АГНКС. В ООО «Газпром газомоторное топливо» отметили, что объекты включены в актуализированную программу, чтобы синхронизировать строительство газоподводяшей и газозаправочной инфраструктуры. «Это позволит сократить сроки реализации проектов по строительству АГНКС»,— подчеркнули в компании. Три объекта в Невском, Курортном и Приморском районах введут до конца 2023 года.

«Санкт-Петербург имеет очень серьезный потенциал для увеличения объемов потребления газа, в том числе он касается сети АГНКС и текущая программа адекватным образом отображает возможности, связанные с увеличением потребления»,— прокомментировал гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Алла Михеенко

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