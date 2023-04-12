Песков: закон об электронных повестках пока не поступил на подпись Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что принятый Госдумой и Советом федерации закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета и разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток, пока не поступил на подпись главе государства.

«Нет»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 11 апреля, Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, узаконивающий электронные повестки. За него проголосовали 394 депутата, воздержался один. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и в бумажном виде) вводится запрет на выезд из России. Неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки влечет за собой ряд ограничительных мер. Совфед одобрил инициативу 12 апреля, закон поддержали 163 сенатора, один проголосовал против.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Александр Кислов