Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

ПСБ стал победителем ежегодной международной бизнес-премии WOW!HR-2023, одержав победу в номинации Level Up за масштабный проект по обучению и развитию персонала «Спикерский клуб». В рамках этого проекта сотрудники учатся выступать перед аудиторией, убедительно аргументировать и отстаивать свою точку зрения, а также эффективно взаимодействовать со слушателями. ПСБ провел уже более 80 обучающих мероприятий, в которых приняли участие более 800 сотрудников банка.

Под новые санкции США попали вице-премьер Марат Хуснуллин и бывший министр транспорта, гендиректор «Государственной транспортной лизинговой компании» Евгений Дитрих. Также Минфин США внес в санкционные списки Rusatom Overseas и президента этой компании Евгения Пакерманова.

«Яндекс Маркет» изменил условия вознаграждения для новых владельцев ПВЗ — выплата будет зависеть от количества выданных товаров, а не от оборота пункта. При этом максимальное вознаграждение за выдачу одного товара составит 250 руб. Изменения решили внести, чтобы открытие новых пунктов выдачи товара не влияло на работу уже действующих.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...