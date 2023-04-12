ПСБ стал победителем ежегодной международной бизнес-премии WOW!HR-2023, одержав победу в номинации Level Up за масштабный проект по обучению и развитию персонала «Спикерский клуб». В рамках этого проекта сотрудники учатся выступать перед аудиторией, убедительно аргументировать и отстаивать свою точку зрения, а также эффективно взаимодействовать со слушателями. ПСБ провел уже более 80 обучающих мероприятий, в которых приняли участие более 800 сотрудников банка.

Под новые санкции США попали вице-премьер Марат Хуснуллин и бывший министр транспорта, гендиректор «Государственной транспортной лизинговой компании» Евгений Дитрих. Также Минфин США внес в санкционные списки Rusatom Overseas и президента этой компании Евгения Пакерманова.

«Яндекс Маркет» изменил условия вознаграждения для новых владельцев ПВЗ — выплата будет зависеть от количества выданных товаров, а не от оборота пункта. При этом максимальное вознаграждение за выдачу одного товара составит 250 руб. Изменения решили внести, чтобы открытие новых пунктов выдачи товара не влияло на работу уже действующих.