Замминистра финансов Колычев предложил подумать о сокращении нормативного уровня дисконта Urals

Замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что есть предпосылки к росту нефтегазовых доходов бюджета. Скидки российской марки нефти Urals к эталонным сортам постепенно снижаются, в этой связи можно обсудить сокращение установленного в законе нормативного уровня дисконта, заявил журналистам господин Колычев.

Ни у кого нет точного понимания, что будет с ценами на нефть, поэтому тут можно гадать, однако предпосылки к росту есть, прокомментировал замминистра возможность роста нефтегазовых доходов. «Сейчас они (цены на нефть.— ''Ъ'') действительно подросли. Скидки, дисконты нашей нефти, которая реализуется, тоже постепенно снижаются, плюс мы приняли закон, который вводит нормативный уровень дисконта»,— сказал Владимир Колычев (цитата по «Интерфаксу»). Уже сейчас видно, что «с начала апреля нефть Urals около $60 за баррель», отметил он. По словам замминистра, возможно, заложенный уровень дисконта можно было бы снизить.

По данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в марте 2023 года составляла $47,85 за баррель.

Ранее российские власти зафиксировали дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов: с $34 за баррель в апреле он плавно снизится до $25 за баррель к июлю. Бюджетные поступления от добычи и продажи нефти и газа в марте 2023 года составили 688 млрд руб. Это на 43% меньше, чем в 2022 году, но почти на треть больше, чем поступило в феврале 2023 года (521 млрд руб.).

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Мария Федотова