Ирландскому лизингодателю запретили требовать с «Уральских авиалиний» возвращение самолета через лондонский суд

Арбитражный суд Свердловской области запретил ирландской лизинговой компании Gasl leasing Ireland N2 limited, которая пытается вернуть взятый семь лет назад «Уральскими авиалиниями» в лизинг самолет Airbus A319-100, требовать его через разбирательство в Лондонском международном арбитражном суде (ЛМАС). Информация размещена в картотеке свердловского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как говорится в материалах дела, заявление ирландская компания подала 16 марта 2022 года. Ответом «Уральские авиалинии» в апреле обратились в местный суд с заявлением о запрете на продолжение разбирательства. Авиакомпания в заявлении ссылалась на то, что относится к числу подсанкционных лиц, тогда как односторонние ограничительные меры существенно нарушают баланс интересов сторон договора, а также на невозможность участия заявителя в разбирательстве в ЛМАС и на «наличие препятствий в доступе к правосудию».

Суд согласился с этой позицией, добавив, что с 28 февраля 2022 года, согласно Регламенту ЕС, любые полеты из России на территорию ЕС запрещены, что делает невозможным участие представителя заявителя в разбирательстве в лондонском суде. А введение санкций против российских лиц «поражает их в правах и тем самым заведомо ставит их в неравное положение с иными лицами, участвующими в деле».

Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС принял санкции против российской авиаотрасли, которые лишили российские авиакомпании возможности использовать европейские самолеты. Новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех бортов запрещены, а уже сданные в лизинг самолеты по старым контрактам должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца.

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Диана Сунагатуллина