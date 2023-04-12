Кубанский Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева ищет торговых представителей в новых регионах РФ

Крупный сельскохозяйственный холдинг АО «Фирма „Агрокомплекс“ им. Н. И. Ткачева» планирует выход на рынок новых субъектов России — Запорожской и Херсонской областей. Об этом свидетельствует размещенные в профиле компании на портале HeadHunter вакансии торговых представителей в регионах, сообщает «Ъ».

Поиск ведется в Мелитополе, Акимовке, Приазовском, Складовске, Железном Порту и в других городах. Должностные обязанности включают поиск клиентов, координацию заказов и отгрузок товара, аналитику продаж. На запросы «Ъ» в агрохолдинге не ответили.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Фирма „Агрокомплекс“ им. Н. И. Ткачева» учреждено в 1993 году. Компания относится к отрасли смешенного сельского хозяйства. В 2021 году выручка компании составила 71,8 млрд руб., а чистая прибыль — 8,6 млрд руб. Группа компаний занимает второе место в России по производству молока, четвертое — по мясу птицы, пятое — по сахару. Также выпускает колбасные изделия, сыры, консервы, бакалею, напитки. Холдинг связан с бывшим министром сельского хозяйства России и экс-губернатором Кубани Александром Ткачевым.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что открытие торговых сетей в новых регионах «еще может быть слишком рискованным с учетом продолжения боевых действий». В то же время, АО «Фирма „Агрокомплекс“ им. Н. И. Ткачева» владеет активами в Крыму. Так, под контролем кубанского холдинга находится сеть магазинов «ПУД», группа компаний «Дружба народов» с активами в птицеводстве, свиноводстве, переработке мяса и садоводстве.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аграрии снаряжают магазины»

Анастасия Назарова