Воронежские власти заплатят застройщикам более 195 млн рублей за 69 квартир для сирот

Власти Воронежской области подвели итоги 14 аукционов на покупку однокомнатных квартир для сирот в Воронеже и пригородных Новоусманском и Семилукском районах. В результате торгов общая начальная цена контрактов упала со 197,7 до 195,6 млн руб., следует из Единой информационной системы в сфере закупок.

Лоты включали в себя три, четыре, пять и шесть квартир. Площадь каждого помещения составила 39 кв. м, его цена варьировалась от 2,85 млн до 2,89 млн руб.

Пять лотов на 40 квартир достались ГК «Развитие» Сергея Гончарова, снизившей цену на торгах со 114 до 112,5 млн руб. Компания ВМУ-2 семьи спикера гордумы Воронежа Владимира Ходырева выиграла два аукциона и поставит 12 помещений по начальной цене за 34,7 млн. «Выбор» Александра Цыбаня также получил два лота — на десять квартир за начальные 28,9 млн. «СФЧ-регион» Александра Подольского и Саркиса Багеряна выиграл один аукцион на поставку трех квартир за 8 млн, сделав скидку в 513,1 тыс. Линкор» Эдуарда Сорокина также получил один лот — компания снизила предложение на 57,8 тыс. и предоставит четыре помещения за 11,5 млн.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Сироты обеспечили спрос».

Иван Недокопов

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