Смольный ищет подрядчика на строительство набережной в Кронштадте за 3,7 млрд рублей

Дирекция транспортного строительства правительства Санкт-Петербурга объявила тендер на строительство пешеходной набережной в Кронштадте от морского портового комплекса до сквера «Инчхон». Цена контракта — 3,69 млрд рублей. Проект планировки набережной Смольный утвердил в январе.

Как следует из данных портала «РосТендер», победителю конкурса предстоит возвести 2,8 км набережной с шириной пешеходной части от 4,5 до 6 м. В состав набережной должны будут войти велодорожки и спусти к воде. Даты подведения итогов конкурса пока не объявлены.

Набережная станет частью проекта «Остров фортов» в Кронштадте. На текущей момент открыты музейно-исторический парк, учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев», детские и смотровая площадки.

Подробнее — в материале «К "Острову фортов" причаливает федеральный бюджет».

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