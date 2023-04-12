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Коммерсантъ FM
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В Казани школьнице дали условный срок за попытку поджечь военкомат

Советский райсуд Казани приговорил ученицу 11-го класса к двум годам лишения свободы условно за попытку поджечь военкомат. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Инцидент произошел осенью прошлого года на улице Журналистов. Отмечалось, что у девушки с собой было три «коктейля Молотова», два из них она бросила в сторону здания, однако попасть в цель ей не удалось. В результате загорелась трава недалеко от стены военкомата. Третья бутылка у школьницы была обнаружена при задержании.

В итоге против одиннадцатиклассницы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества) и с применением ч. 6 ст. 88 УК РФ (наказания несовершеннолетним).

Дмитрий Ларин, Казань

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