В 2023 году Сбербанк в Удмуртии планирует проводить цифровизацию рабочих процессов для бизнеса

Итоги работы Сбербанка в 2022 году и планы на 2023 год обсудили 12 апреля на встрече вице-президента, председатель Волго-Вятского банка Петра Колтыпина и российского журналиста, бизнес-тренера Нины Зверевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сбер Фото: Сбер

Одной из главных тем открытого диалога стала поддержка строительной сферы. По итогам прошлого года девелоперские проекты были профинансированы Волго-Вятским банком Сбербанка на сумму более 140 млрд руб., что на 64% больше, чем годом ранее.

«Строительная отрасль не только одно из приоритетных направлений бизнеса, но и возможность обеспечить качественный уровень жизни населения в регионах. Мы нацелены на всеобъемлющую поддержку сегмента жилой недвижимости. В прошлом году мы провели круглые столы с застройщиками регионов по вопросам текущей ситуации и перспектив развития, выявили болевые точки и направили свои ресурсы на решение этих проблем»,— прокомментировал господин Колтыпин.

Также по итогам 2022 года банк показал рост клиентской базы в розничном блоке на 0,7%, в корпоративном блоке увеличение произошло на 2%.

«Мы обеспечили качественную поддержку и населению, и бизнесу. Мы размещали средства в 2,7 раза больше, чем привлекали средства граждан и бизнеса. Надежность, которую Сбер продолжал демонстрировать даже в самых непростых экономических условиях, помогла сохранить лояльность клиентов и привлечь новых»,— подчеркнул Петр Колтыпин.

В текущем году Сбер начал работу с муниципалитетами. Он развивает компетенции первых лиц и команд муниципальных образований, оказывает содействие в формировании стратегии развития, поддержку и финансирование инфраструктурных проектов.

«Стратегия Сбера — помогать. Мы помощник для людей, для бизнеса и для государства. В планах на 2023 год совершенствовать линейку наших продуктов для физлиц, для бизнеса будем проводить цифровизацию рабочих процессов. Государству предложим комплексные решения, направленные на улучшение финансовых моделей. Одна из амбициозных задач — цифровизация будущего международного терминала в нашем аэропорту»,— прокомментировал управляющий отделением ПАО «Сбербанк» в Удмуртии Арсений Колобов.

Помимо этого, на встрече обсудили «Зеленый марафон», которой пройдет 20 мая в Ижевске и других городах России. Забег носит благотворительный характер — каждый участник сможет внести любую сумму и помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Собранные средства будут направлены на высадку деревьев в Удмуртии.