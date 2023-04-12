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Самарское МП «ТТУ» погасило только треть долга за электричество

ПАО «Самараэнерго» отказалось вводить в ближайшие недели ограничения подачи электроэнергии, которые бы сказались на движении троллейбусов и трамваев в Самаре. Это связано с тем, что МП «Трамвайно-троллейбусное управление» письменно пообещало энергетикам выплатить долги до конца апреля и уже перевело организации свыше 13 млн руб. Об этом сообщается на сайте «Самараэнерго».

«Таким образом, погашена треть от общей суммы задолженности. Кроме того, ТТУ сегодня ввело частичное самоограничение своих офисных и производственных объектов»,– говорится в сообщении.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Также теплоэнергетики сообщили об отсутствии у них информации о том, «почему муниципальное предприятие ТТУ ранее своевременно не оплачивало потребление электроэнергии по договору энергоснабжения», ведь «необходимые средства для этого были заложены в бюджет города». При этом «Самараэнерго» допустило возможность возобновления ограничений в подаче электричества на объекты, используемые муниципальным предприятием, в начале мая, если представители МП не погасят задолженность в полном объеме.

Ранее стало известно о том, что МП «ТТУ» Самары накопило задолженность за уже потребленную электроэнергию в объеме почти 40 млн руб. Это сопоставимо с полуторамесячным потреблением всего городского электротранспорта и помещений депо городского транспорта. В связи с этим теплоэнергетики пригрозили предприятию ограничением подачи электричества.

Георгий Портнов

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