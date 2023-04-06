Самарское МП «ТТУ» задолжало почти 40 млн рублей за электричество

МП «ТТУ» Самары накопило задолженность за уже потребленную электроэнергию в объеме почти 40 млн руб. Это сопоставимо с полуторамесячным потреблением всего городского электротранспорта и помещений депо городского транспорта. Об этом сообщает ПАО «Самараэнерго».

«В связи с невозможностью бесконечного кредитования муниципального транспортного предприятия ПАО "Самараэнерго" уведомило ТТУ Самары, администрацию города, прокуратуру, МЧС и иные структуры о планах введения неплательщику ограничений подачи электроэнергии с 11 апреля 2023 года»,– говорится в сообщении.

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В связи с этим ресурсоснабжающая организация рассматривает возможность полной приостановки энергоснабжения всех тяговых подстанций ТТУ до погашения задолженности.

В мэрии Самары сообщили, что ситуация не повлияет на качество работы электротранспорта в городе. Чиновники подтвердили факт задолженности МП «ТТУ» перед ПАО «Самараэнерго». По информации мэрии, недоимки образовались за февраль и март текущего года. «Эта задолженность не является просроченной и будет погашена в апреле 2023 года в течение ближайших двух недель», – говорится в сообщении городской администрации.

Ранее прокуратура Самары нашла нарушения технического состояния трамваев и автобусов. Имеющиеся неисправности не позволяют выпустить транспорт на линию.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Выезд запрещен».

Георгий Портнов