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В Самаре бюджет недополучил 321 млн рублей за аренду объектов теплоэнергетиками

Глава Самары Елена Лапушкина получила представление прокуратуры об устранении нарушений. Поводом для этого стало бездействие чиновников, связанное с неэффективным использованием муниципального имущества – земельных участков, которые сдавались в аренду теплоэнергетикам. Информацию разместило надзорное ведомство.

«Указанное бездействие органов местного самоуправления г.о. Самара повлекло за собой недополученный доход в бюджет г.о. Самара в размере 321 млн рублей»,– говорится в сообщении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установила прокуратура, департамент управления имуществом Самары подписал с филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» восемь договоров аренды объектов теплоснабжения. Из них по шести контрактам повышение стоимости аренды рассматривалось с нарушением сроков или вообще не рассматривалось. Ранее стало известно о том, что в Самарской области будет ограничен рост стоимости аренды земли для бизнеса.

Георгий Портнов

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