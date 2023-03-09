В Самарской области будет ограничен рост стоимости аренды земли для бизнеса

Закон об ограничении роста стоимости аренды земельных участков для предпринимателей будет принят на региональном уровне в Самарской области до конца марта текущего года. Об этом сообщает областное правительство.

«Действие документа будет распространяться на весь текущий год, включая первые месяцы»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В конце минувшего года городская дума Самары утвердила единый коэффициент видов использования земли для торговли и оказания бытовых услуг при расчете арендной платы за участки, собственность на которые не разграничена. Решение было принято во исполнение предписания регионального УФАС.

По требованию антимонопольной службы чиновники исключили дифференциацию коэффициентов, чтобы избежать нарушения законодательства при определении стоимости арендной платы. Ранее представители мэрии обращались в суд по этому поводу, однако все инстанции подтвердили законность требований УФАС, и на основании этого был утвержден единый коэффициент.

Это спровоцировало дисбаланс в начислении арендной платы за использование земли у разных категорий арендаторов. Например, для крупных ТРЦ аренда выросла в четыре раза, а для социально значимой сети по распространению печатной продукции – в 2,5 раза. При этом у большинства временных павильонов, киосков и тонаров стоимость аренды, наоборот, снизилась более чем в два раза.

В связи с этим 1 февраля текущего года администрация Самары провела круглый стол с участием бизнесменов. По его итогам чиновники решили обратиться в областное правительство с предложением принять нормативно-правовой акт об ограничении роста арендной платы в текущем году на величину не более 25% от годовых начислений минувшего года для всех арендаторов.

После этого правительство Самарской области представило указанную инициативу на рассмотрение муниципалитетов. В итоговом документе должны быть учтены интересы предпринимателей всех городов и районов.

В конце февраля текущего года удалось получить заключения территорий по нормам нового закона. В начале марта председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил подготовить соответствующий документ.

Ранее местные бизнесмены высказали опасения, что в лучшем случае соответствующие решения будут приняты только ко второму полугодию текущего года. Вместе с тем часть предпринимателей обратилась в прокуратуру с требованием отменить принятые гордумой поправки.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Поговорили и разошлись».

Георгий Портнов