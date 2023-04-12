Росприроднадзор: полигон «Красный Бор» безопасен для пропуска паводков

Полигон опасных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области, находящийся в процессе рекультивации, соответствует требованиям экологической безопасности для пропуска талых вод. Об этом по итогам полевой проверки заявили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полигон для приема и ликвидации химических и промышленных отходов «Красный Бор»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Полигон для приема и ликвидации химических и промышленных отходов «Красный Бор»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Специалистами осмотрен шлюз-регулятор, который предотвращает сброс неочищенных стоков за пределы полигона. Талые воды с полигона проходят очистку перед сбросом в магистральный канал. Работа полигона по безаварийному пропуску талых вод признана комиссией удовлетворительной»,— говорится в сообщении ведомства, опубликованном 12 апреля.

Сейчас, по словам чиновников, уровень воды во внутренних каналах полигона некритичен, так как пик паводка уже прошел. Ниже по течению расположенной рядом реки Большой Ижорец были взяты контрольные пробы воды.

В 2014 году полигон был передан в федеральную собственность для дальнейшей ликвидации силами ГК «Росатом» и Минприроды. Полностью в безопасное состояние «Красный Бор» планируется привести к 2024 году. Сейчас на объекте идет строительство защитной завесы.

Подробнее о проекте рекультивации полигона — в материале «"Красный Бор" накроет зеленый холм».

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