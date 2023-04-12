СКР предъявил задержанному экс-депутату из Анапы обвинение в мошенничестве

Анапские следователи задержали 55-летнего бывшего депутата горсовета. Ему предъявлено обвинение в многомиллионном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба краевого управления СКР. По данным «Ъ-Кубань», речь идет о Леониде Кориафили.

По данным следствия, в 2014 году обвиняемый занимал должность главы поселка Витязево в Анапе. К нему обратился приезжий бизнесмен с просьбой помочь приобрести земельный участок на берегу моря под строительство гостиницы. Фигурант за 30 тыс. руб. предложил ему купить 1 га земли на улице Знойной, заранее зная, что участок нельзя оформить в частную собственность. После того как коммерсант передал чиновнику 26 млн руб., обвиняемый, опасаясь быть разоблаченным, потребовал с бизнесмена еще 100 млн руб. якобы для приобретения соседнего участка площадью 5 га. Потерпевший согласился и привлек к покупке своего знакомого.

В результате махинации бывший глава поселка получил более 110,5 млн руб. и продолжал создавать видимость содействия в приобретении в собственность земли, находясь уже в статусе городского депутата. «Обвиняемый, зная, что участок может быть передан только во временное пользование, убедил знакомых в том, что после заключения договора аренды участка они смогут оформить право собственности и возвести на нем гостиницу»,— уточнили в пресс-службе краевого управления СКР.

В 2020 году фигурант скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. 11 апреля беглого экс-депутата задержали сотрудники отдельной роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Анапе.

Наталья Решетняк

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