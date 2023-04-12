ПСБ первым на рынке запустил чат-банк для бизнеса в «VK Мессенджере», это позволяет бизнес-клиентам банка оставаться в привычном для них канале общения при работе с партнерами. Теперь предприниматели, клиенты ПСБ, входя в чат-банк, могут просматривать реквизиты счета, выписки и совершать платежи по QR-коду, фото, шаблону, из истории операций или создавая платеж самостоятельно, а также выставлять счета контрагентам. Бизнес-ассистент, доступный клиентам круглосуточно, может также отвечать на вопросы по условиям тарифов, кредитам и бизнес-картам.

Сергей Гончаров станет руководителем направления «Бизнес» маркетплейса Ozon, а его предшественник Сергей Паньков покинет компанию. Ранее Гончаров работал в X5 Group. Почему Сергей Паньков решил покинуть компанию, не сообщается.

В июле-августе планируется запуск серийного производства автомобилей «Москвич 6». Старт продаж ожидается в сентябре. Об этом сообщил гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин. Он напомнил, что в этом году планируется запуск еще одного среднеразмерного кроссовера. В мае прошлого года под контроль Москвы перешел экс-завод «Рено Россия». На его площадке был запущен автозавод «Москвич».